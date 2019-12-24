Traffico Roma del 24-12-2019 ore 17:00
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RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN PIETRO E VIA DI
GROTTAROSSA IN DIREZIONE GRA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA BIS
TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.
SI RALLENTA ANCHE SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA
DELLA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24 ROMA-TERAMO.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DALLA
LAURENTINA ALL’ARDEATINA DIREZIONE CASILINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS,
FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21.
REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE FERROVIARIA SULLA ROMA-LIDO ULTIMA CORSA DA
PIRAMIDE ALLE 21.30, E DA COLOMBO ALLE 20.45; SULLA TERMINI-CENTOCELLE
ULTIMA CORSA DA TERMINI ALLE 21.30 E DA CENTOCELLE ALLE 21:03. MENTRE SULLA
ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE 21 E DA
MONTEBELLO ALLE 21.30
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma