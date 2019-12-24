Traffico Roma del 24-12-2019 ore 17:30
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INCIDENTE SULLA CASSIA BIS IN USCITA DALLA CITTÀ: CI SONO CODE DAL GRA A
DI VIA DELLA GIUSTINIANA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA tra L’OSPEDALE SAN PIETRO E VIA DI
GROTTAROSSA IN entrambe le DIREZIONi, E TRA IL GRA E LA GIUSTINIANA VERSO
L’OLGIATA.
ALTRO INCIDENTE SULLA Via Prenestina in Prossimità di Viale Palmiro
Togliatti in direzione Gra, E SU Via Casal del Marmo aLL’ Altezza DI Via
Monte del Marmo, CI TROVIAMO TRA IL GRA E PALMAROLA: CI SONO INCOLONNAMENTI
IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS,
FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21.
REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
ED A CAUSA DI un’autoMOBILE in sosta IRREGOLARE LUNGO viale Rossini, CI
SONO ritardi per le linee tram 3 e 19.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma