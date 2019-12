Traffico Roma del 24-12-2019 ore 18:00

INCIDENTE SULLA CASSIA BIS IN USCITA DALLA CITTÀ: CI SONO CODE DAL GRA A

DI VIA DELLA GIUSTINIANA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA tra L’OSPEDALE SAN PIETRO E VIA DI

GROTTAROSSA IN entrambe le DIREZIONi, E TRA IL GRA E LA GIUSTINIANA VERSO

L’OLGIATA.

ALTRO INCIDENTE SULLA Via Prenestina in Prossimità di Viale Palmiro

Togliatti in direzione Gra, E SU Via Casal del Marmo aLL’ Altezza DI Via

Monte del Marmo, CI TROVIAMO TRA IL GRA E PALMAROLA: CI SONO INCOLONNAMENTI

IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS,

FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21.

REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.

ED A CAUSA DI un’autoMOBILE in sosta IRREGOLARE LUNGO viale Rossini, CI

SONO ritardi per le linee tram 3 e 19.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma