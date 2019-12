Traffico Roma del 24-12-2019 ore 18:30

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA

NELLE DUE DIREZIONI,

INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN

DIREZIONE GRA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASAL DEL MARMO ALL’ ALTEZZA DI

VIA MONTE DEL MARMO,

REGOLARE AL MOMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS,

FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21.

REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.

DA GIOVEDI 26 DICEMBRE, CAUSA IL PROTRARSI DELLA CHIUSURA DELLA STAZIONE

METRO BATTISTINI, SARÀ ATTIVATA LA NUOVA LINEA BUS MA10 CHE

COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA BARBERINI E LARGO CHIGI. LA NAVETTA SEGUIRÀ GLI

STESSI ORARI DELLA METRO A.

