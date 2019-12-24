Traffico Roma del 24-12-2019 ore 20:00
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SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA IN
USCITA DA ROMA,
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E PRIMA PORTA
VERSO LE RUGHE
REGOLARE AL MOMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE.
PER UNA FRANA ANCORA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO
SARACENO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS,
FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21.
REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
DA GIOVEDI 26 DICEMBRE, CAUSA IL PROTRARSI DELLA CHIUSURA DELLA STAZIONE
METRO BATTISTINI, SARÀ ATTIVATA LA NUOVA LINEA BUS MA10 CHE COLLEGHERÀ
TERMINI A PIAZZA BARBERINI E LARGO CHIGI. LA NAVETTA SEGUIRÀ GLI STESSI
ORARI DELLA METRO A.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma