Traffico Roma del 25-01-2020 ore 09:00
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO
DELLA A24.
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE IN CITTA’ , DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE CHE
RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DI CASALE DI SAN PIO V E
VIA LEONE XIII IN DIREZIONE DI VIA SAN PANCRAZIO.
MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 13 CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA
E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CORTEO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI A
PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA.
NEL POMERIGGIO , ALLA PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, CELEBRAZIONE DEI VESPRI
NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA. DALLE 16 CHIUSA VIALE SAN PAOLO
DA VIALE FERDINANDO BALDELLI A LUNGOTEVERE SAN PAOLO. POSSIBILI DEVIAZIONI
X LE LINEE BUS DI ZONA.
NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’
INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO
CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL
SINO AD EURO 2.
LUNEDì 27 GENNAIO LO STOP NON RIGUARDERA’ I VEICOLI DIESEL.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma