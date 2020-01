Traffico Roma del 25-01-2020 ore 09:00

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO

DELLA A24.

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE IN CITTA’ , DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE CHE

RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DI CASALE DI SAN PIO V E

VIA LEONE XIII IN DIREZIONE DI VIA SAN PANCRAZIO.

MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 13 CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA

E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CORTEO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI A

PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA.

NEL POMERIGGIO , ALLA PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, CELEBRAZIONE DEI VESPRI

NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA. DALLE 16 CHIUSA VIALE SAN PAOLO

DA VIALE FERDINANDO BALDELLI A LUNGOTEVERE SAN PAOLO. POSSIBILI DEVIAZIONI

X LE LINEE BUS DI ZONA.

NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’

INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO

CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL

SINO AD EURO 2.

LUNEDì 27 GENNAIO LO STOP NON RIGUARDERA’ I VEICOLI DIESEL.

