Traffico Roma del 25-01-2020 ore 10:30
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RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DI CASALE DI SAN
PIO V E VIA LEONE XIII IN DIREZIONE DI VIA SAN PANCRAZIO SEMPRE PER UN
INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
IN USCITA DA ROMA E SULLA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA SMERILLO IN
DIREZIONE CENTRO.
MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 13 CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA
E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CORTEO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI A
PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA.
NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’
INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO
CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL
SINO AD EURO 2.
LUNEDì 27 GENNAIO LO STOP NON RIGUARDERA’ I VEICOLI DIESEL.
TRASPORTO PUBBLICO LINEA METRO B , CHIUSA PER UN ATTO VANDALICO, LA
STAZIONE GARBATELLA IN DIREZIONE DI VIA LAURENTINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma