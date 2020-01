Traffico Roma del 25-01-2020 ore 10:30

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DI CASALE DI SAN

PIO V E VIA LEONE XIII IN DIREZIONE DI VIA SAN PANCRAZIO SEMPRE PER UN

INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

IN USCITA DA ROMA E SULLA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA SMERILLO IN

DIREZIONE CENTRO.

MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 13 CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA

E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CORTEO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI A

PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA.

NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’

INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO

CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL

SINO AD EURO 2.

LUNEDì 27 GENNAIO LO STOP NON RIGUARDERA’ I VEICOLI DIESEL.

TRASPORTO PUBBLICO LINEA METRO B , CHIUSA PER UN ATTO VANDALICO, LA

STAZIONE GARBATELLA IN DIREZIONE DI VIA LAURENTINA

