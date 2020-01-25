Traffico Roma del 25-01-2020 ore 12:30
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PER UN INCIDENTE PERMANE CHIUSA VIA BRUNO MOLAJOLI TRA FIA FAUSTO ZONARO E
VI AFRANCO GENTILINI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA
CAPRAROLA ED IN VIA TARANTO IN PROSSIMITA’ DI VIA FOLIGNO.
UN INCIDENTE E’ SEGNALATO ANCHE IN VIA BELMONTE IN SABINA IN USCITA DA
ROMA.
RALLENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E CAPANNELLE VERSO IL
CENTRO CITTA’
E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E
DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DEI
GIURECONSULTI PER ARRIVARE IN PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN
TUTTA LA ZONA SINO ALLE ORE 13.
NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’
INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO
CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL
SINO AD EURO 2.
DETTAGLI SU LUCEVERDE.IT.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma