Traffico Roma del 25-01-2020 ore 14:30

ANCORA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO

ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA.

E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E

DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DEI

GIURECONSULTI PER ARRIVARE IN PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN

TUTTA LA ZONA SINO ALLE ORE 13.

NEL POMERIGGIO , ALLA PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, CELEBRAZIONE DEI VESPRI

NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA. DALLE 16 CHIUSA VIALE SAN PAOLO

DA VIALE FERDINANDO BALDELLI A LUNGOTEVERE SAN PAOLO. POSSIBILI DEVIAZIONI

X LE LINEE BUS DI ZONA.

SEMPRE NEL POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA

IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ AL TRAFFICO SINO ALLE

ORE 19.00.

NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’

INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO

CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL

SINO AD EURO 2.

