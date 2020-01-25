Traffico Roma del 25-01-2020 ore 14:30
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ANCORA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO
ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA.
E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E
DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DEI
GIURECONSULTI PER ARRIVARE IN PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN
TUTTA LA ZONA SINO ALLE ORE 13.
NEL POMERIGGIO , ALLA PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, CELEBRAZIONE DEI VESPRI
NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA. DALLE 16 CHIUSA VIALE SAN PAOLO
DA VIALE FERDINANDO BALDELLI A LUNGOTEVERE SAN PAOLO. POSSIBILI DEVIAZIONI
X LE LINEE BUS DI ZONA.
SEMPRE NEL POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA
IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ AL TRAFFICO SINO ALLE
ORE 19.00.
NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’
INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO
CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL
SINO AD EURO 2.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma