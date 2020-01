Traffico Roma del 25-01-2020 ore 17:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A CAUSA

DEI LAVORI IN CORSO, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA

OSTIENSE.

SULLA TANGENZIALE EST, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA PER UN INCIDENTE VICINO SAN

LORENZO, IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.

IN ZONA ROMANINA, RIAPERTA VIA TUSCOLANA, PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN

GRAVE INCIDENTE TRA IL GRA E VIA BIAGIO PETROCELLI, IN DIREZIONE FRASCATI.

NEL QUARTIERE VILLAGGIO PRENESTINO, SEMPRE PER UN INCIDENTE, SONO POSSIBILI

RALLENTAMENTI IN VIA FOSSO DELL’OSA, ALTEZZA VIA MONTÀZZOLI. PER LA STESSA

CAUSA, PRESTARE ATTENZIONE A PRIMAVALLE, SU VIA DEL FORTE BRASCHI, IN

DIREZIONE VIA MATTIA BATTISTINI.

DA QUESTA SERA, SABATO 25 GENNAIO, LAVORI DI ASFALTATURA SU PIAZZALE

FLAMINO. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO TRA VIA

WASHINGTON E VIA VICO, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA. CON LE

STESSE MODALITÀ, IL DIVIETO DI TRANSITO SI RIPETE FINO A MERCOLEDÌ 25

GENNAIO.

