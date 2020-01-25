Traffico Roma del 25-01-2020 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A CAUSA
DEI LAVORI IN CORSO, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA
OSTIENSE.
SULLA TANGENZIALE EST, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA PER UN INCIDENTE VICINO SAN
LORENZO, IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.
IN ZONA ROMANINA, RIAPERTA VIA TUSCOLANA, PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN
GRAVE INCIDENTE TRA IL GRA E VIA BIAGIO PETROCELLI, IN DIREZIONE FRASCATI.
NEL QUARTIERE VILLAGGIO PRENESTINO, SEMPRE PER UN INCIDENTE, SONO POSSIBILI
RALLENTAMENTI IN VIA FOSSO DELL’OSA, ALTEZZA VIA MONTÀZZOLI. PER LA STESSA
CAUSA, PRESTARE ATTENZIONE A PRIMAVALLE, SU VIA DEL FORTE BRASCHI, IN
DIREZIONE VIA MATTIA BATTISTINI.
DA QUESTA SERA, SABATO 25 GENNAIO, LAVORI DI ASFALTATURA SU PIAZZALE
FLAMINO. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO TRA VIA
WASHINGTON E VIA VICO, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA. CON LE
STESSE MODALITÀ, IL DIVIETO DI TRANSITO SI RIPETE FINO A MERCOLEDÌ 25
GENNAIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma