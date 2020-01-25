Traffico Roma del 25-01-2020 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A CAUSA
DEI LAVORI IN CORSO, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA
OSTIENSE.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU VIA DEL FORO ITALICO E POCO TRAFFICO ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST, MAGGIORMENTE CONCENTRATO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A24.
IN ZONA TORRE GAIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA
CASILINA, ALTEZZA VIALE OXFORD IN DIREZIONE BORGHESIANA. PRUDENZA PER LA
STESSA CAUSA ANCHE SU VIA PRENESTINA, VICINO VIA PONTE DI NONA, IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
ALLO STADIO OLIMPICO, DOMANI LA SERIE A CON IL DERBY “ROMA-LAZIO” ALLE
18:00. DALLE 15:00 CONSUETE LIMITAZIONI DI TRAFFICO IN PIAZZALE DELLA
FARNESINA, TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC. AL TERMINE
DELL’INCONTRO, PER FAVORIRE L’USCITA DEI TIFOSI, DIVIETO DI TRANSITO SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, VIALE PAOLO BOSELLI E VIA DEL FORO ITALICO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma