Traffico Roma del 25-01-2020 ore 19:30
Più informazioni su
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
POCO TRAFFICO NELLA CAPITALE DURANTE TUTTO IL SABATO POMERIGGIO: SI GUIDA
REGOLARMENTE SULL’INTERO TRATTO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
URBANO DELLA A24.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU VIA DEL FORO ITALICO E POCO TRAFFICO ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST, MAGGIORMENTE CONCENTRATO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A24.
DA QUESTA SERA, SABATO 25 GENNAIO, LAVORI DI ASFLATURA SU PIAZZALE FLAMINO.
IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO TRA VIA WASHINGTON E
VIA VICO, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA. CON LE STESSE MODALITÀ,
IL DIVIETO DI TRANSITO SI RIPETE FINO A MERCOLEDÌ 25 GENNAIO.
CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22 E FINO
ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, DOMENICA 26 GENNAIO, CHIUSO L’ALLACCIAMENTO CON
LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma