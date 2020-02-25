Traffico Roma del 25-02-2020 ore 07:30
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SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST
SONO INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SULLA VIA AURELIA, IN DIREZIONE
ROMA CENTRO: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 CIRCA, IIL
TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI,
E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:
CODE A PARTIRE DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE
OPPOSTA INVECE DA QUEST’ULTIMA ALLA STAZIONE AURELIA .DEVIATE LE LINEE BUS
DELLA ZONA
TRAFFICO IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE
FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA
DI DECIMA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma