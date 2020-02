Traffico Roma del 25-02-2020 ore 07:30

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST

SONO INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SULLA VIA AURELIA, IN DIREZIONE

ROMA CENTRO: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 CIRCA, IIL

TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI,

E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:

CODE A PARTIRE DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE

OPPOSTA INVECE DA QUEST’ULTIMA ALLA STAZIONE AURELIA .DEVIATE LE LINEE BUS

DELLA ZONA

TRAFFICO IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE

FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA

VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA

DI DECIMA

.

