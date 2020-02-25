Traffico Roma del 25-02-2020 ore 08:00
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SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST, QUI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA VER SO IL FORO ITALICO
E DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE CASTRENSE VERSO SANGIOVANNI.
INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SULLA VIA AURELIA, IN DIREZIONE ROMA
CENTRO: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 CIRCA, IIL TRAFFICO
VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA
CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE: CODE A
PARTIRE DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE OPPOSTA
INVECE DA QUEST’ULTIMA ALLA STAZIONE AURELIA .DEVIATE LE LINEE BUS DELLA
ZONA
TRAFFICO IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE
FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA
DI DECIMA
DIFFERITO A DATA DA DESTINARSI LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO PREVISTO PER
OGGI A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma