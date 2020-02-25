Traffico Roma del 25-02-2020 ore 08:30
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SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDETINA , MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, SU
QUEST’ULTIMA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA VERSO IL FORO ITALICO E DAL
BIVIO CON LA A24 A VIALE CASTRENSE VERSO SANGIOVANNI. TRAFFICO IN INGRESSO
IN CITTÀ, SULLE PRINCIPALI STRADE
INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SULLA VIA AURELIA, IN DIREZIONE ROMA
CENTRO: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 CIRCA, IIL TRAFFICO
VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA
CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE: CODE A
PARTIRE DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE OPPOSTA
INVECE DA QUEST’ULTIMA ALLA STAZIONE AURELIA .DEVIATE LE LINEE BUS DELLA
ZONA
DALLE 10 ALLE 14 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA
PIA PER UNA MANIFESTAZIONE
DIFFERITO A DATA DA DESTINARSI LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO PREVISTO PER
OGGI A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma