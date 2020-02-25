Traffico Roma del 25-02-2020 ore 09:30
Più informazioni su
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE TUSCOLANA
ED ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA L’AURELIA E LA PISANA E A
SEGUIRE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA, PIù AVANTI DALLA CASILINA
A TRATTI FINO ALLA TIBURTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, E DA
TOGLIATTI AL RACCORDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DELLE VALLI VIA
SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO IL FORO ITALICO E PER UN INCIDENTE
NUOVE FILE DALLA SALARIA ALLA NOMENTANA E DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE
CASTRENSE VERSO SANGIOVANNI. TRAFFICO IN INGRESSO IN CITTÀ, SULLE
PRINCIPALI STRADE
SULLA ROMA FIUMICINO FILE DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO
L’EUR.
DALLE 10 ALLE 14 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA
PIA PER UNA MANIFESTAZIONE
ALTRA MANIFESTAZIONE DALLE 9:30 ALLE 12 SU VIA GUICCIARDINI NEI PRESSI DI
VIA MERULANA, ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO
DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE DA
PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO A VIA OTTAVIO GASPARRI IN DIREZIONE DI VIA
SILVESTRI È DISPOSTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER OPERAZIONI DI
PULITURA DELLA CARREGGIATA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma