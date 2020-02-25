Traffico Roma del 25-02-2020 ore 10:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI SI RALLENTA PER UN INCIDENTE
TRA PISANA E AURELIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST,E
SULLA TANGENZIALE CODE ALL’LATEZZA DI VIA SALARIA VERSO IL FORO ITALIC E
DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
DALLE 10 ALLE 14 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA
PIA PER UNA MANIFESTAZIONE
ALTRA MANIFESTAZIONE DALLE 9:30 ALLE 12 SU VIA GUICCIARDINI NEI PRESSI DI
VIA MERULANA, ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO
DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE DA
PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO A VIA OTTAVIO GASPARRI IN DIREZIONE DI VIA
SILVESTRI È DISPOSTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER OPERAZIONI DI
PULITURA DELLA CARREGGIATA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma