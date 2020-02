Traffico Roma del 25-02-2020 ore 10:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 9:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI SI RALLENTA PER UN INCIDENTE

TRA PISANA E AURELIA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST,E

SULLA TANGENZIALE CODE ALL’LATEZZA DI VIA SALARIA VERSO IL FORO ITALIC E

DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

DALLE 10 ALLE 14 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA

PIA PER UNA MANIFESTAZIONE

ALTRA MANIFESTAZIONE DALLE 9:30 ALLE 12 SU VIA GUICCIARDINI NEI PRESSI DI

VIA MERULANA, ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO

DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE DA

PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO A VIA OTTAVIO GASPARRI IN DIREZIONE DI VIA

SILVESTRI È DISPOSTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER OPERAZIONI DI

PULITURA DELLA CARREGGIATA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

