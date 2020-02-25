Traffico Roma del 25-02-2020 ore 12:30
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SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE TRA VIA
DELLA MAGLIANA E VIA AURELIA
SU VIA AURELIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, IN DIREZIONE ROMA CENTRO: LA
STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 CIRCA, IIL TRAFFICO VIENE DEVIATO
SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA
OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE: CODE A PARTIRE DA CASAL
LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE OPPOSTA INVECE DA
QUEST’ULTIMA ALLA STAZIONE AURELIA .DEVIATE LE LINEE BUS DELLA ZONA
SULLA PONTINA LAVORI IN CORSO NEL TRATTO SOVRASTANTE IL CAVALCAVIA DI VIALE
CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTÀ: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL GRA FNO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
DALLE 10 ALLE 14 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA
PIA PER UNA MANIFESTAZIONE
ALTRA MANIFESTAZIONE DALLE 9:30 ALLE 12 SU VIA GUICCIARDINI NEI PRESSI DI
VIA MERULANA, ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma