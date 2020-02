Traffico Roma del 25-02-2020 ore 12:30

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE TRA VIA

DELLA MAGLIANA E VIA AURELIA

SU VIA AURELIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, IN DIREZIONE ROMA CENTRO: LA

STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 CIRCA, IIL TRAFFICO VIENE DEVIATO

SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA

OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE: CODE A PARTIRE DA CASAL

LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE OPPOSTA INVECE DA

QUEST’ULTIMA ALLA STAZIONE AURELIA .DEVIATE LE LINEE BUS DELLA ZONA

SULLA PONTINA LAVORI IN CORSO NEL TRATTO SOVRASTANTE IL CAVALCAVIA DI VIALE

CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTÀ: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL GRA FNO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

DALLE 10 ALLE 14 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA

PIA PER UNA MANIFESTAZIONE

ALTRA MANIFESTAZIONE DALLE 9:30 ALLE 12 SU VIA GUICCIARDINI NEI PRESSI DI

VIA MERULANA, ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO

