Traffico Roma del 25-02-2020 ore 13:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
LAVORI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI VILLA TROILI.
IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO È DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE E PER POI
PROCEDERE SULLA CORSIA OPPOSTA, VERSO FUORI CITTÀ SU DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE.
CODE IN DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA STAZIONE AURELIA,
IN DIREZIONE OPPOSTA INVECE DA QUEST’ULTIMA A VIA GREGORIO XI. DEVIATE LE
LINEE BUS DELLA ZONA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA PRISCIANO A
PIAZZA WALTER ROSSI IN DIREZIONE DI VIA IGEA.
IN CENTRO RALLENTAMENTI PER LAVORI SU LUNGOTEVERE VATICANO: CHIUSA LA
CORSIA DI SORPASSO NELLA SOLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.
LAVORI IN CORSO SULLA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL CAVALCAVIA DI VIALE
CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO:
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DAL RACCORDO ANULARE A VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma