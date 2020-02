Traffico Roma del 25-02-2020 ore 13:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

LAVORI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI VILLA TROILI.

IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO È DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE E PER POI

PROCEDERE SULLA CORSIA OPPOSTA, VERSO FUORI CITTÀ SU DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE.

CODE IN DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA STAZIONE AURELIA,

IN DIREZIONE OPPOSTA INVECE DA QUEST’ULTIMA A VIA GREGORIO XI. DEVIATE LE

LINEE BUS DELLA ZONA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA PRISCIANO A

PIAZZA WALTER ROSSI IN DIREZIONE DI VIA IGEA.

IN CENTRO RALLENTAMENTI PER LAVORI SU LUNGOTEVERE VATICANO: CHIUSA LA

CORSIA DI SORPASSO NELLA SOLA DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.

LAVORI IN CORSO SULLA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL CAVALCAVIA DI VIALE

CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO:

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DAL RACCORDO ANULARE A VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma