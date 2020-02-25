Traffico Roma del 25-02-2020 ore 15:30
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RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
SINO A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA SEGNALARE,
INOLTRE, LA CHIUSURA DELL’USCITA DI VIALE DELLA MOSCHEA:
A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE, VIALE DELLA MOSCHEA è PERCORRIBILE
SOLAMENTE A SENSO UNICO IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.
traffico rallentato SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA chiusura,
ALL’INTERNO DEL sottovia, DELla Corsia IN direzione di Via Gregorio Vii.
ALLE PORTE DI ROMA EST, NELLA ZONA DI ACQUA VERGINE, INCIDENTE SULLA VIA
COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CICALI: CI SONO INCOLONNAMENTI A
PARTIRE DAL GRA, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI SALONE.
A TALENTI CHIUSURA TEMPORANEA, PER INCIDENTE, DI Via Ugo Ojetti fra Via
Policarpo Petrocchi e Via Luigi Chiarelli in direzione Gra: transito
consentito ai mezzi pesanti e autobus, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA
ARTURO GRAF
MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI IN UN TRATTO DI CIRCA 2
KM ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI
SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA VIA AURELIA ANTICA
IN DIREZIONE GRA.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma