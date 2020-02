Traffico Roma del 25-02-2020 ore 17:00

rALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA corso francia SINO A VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE LA CHIUSURA

DELL’USCITA DI VIALE DELLA MOSCHEA: A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE, VIALE DELLA MOSCHEA È PERCORRIBILE SOLAMENTE A SENSO UNICO IN

DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.

TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA CHIUSURA,

ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA, DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.

MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI IN UN TRATTO DI CIRCA 2

KM ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: CI

SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA VIA AURELIA ANTICA

IN DIREZIONE GRA.

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FRA LA TANGENZIALE EST E LO

SVINCOLO DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA; ripercussioni sulla tang.est

con code a partire da via dei monti tiburtini, verso san giovanni, e da

viale castrense verso lo stadio olimpico.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE FRA LA BUFALOTTA E LA

PRENESTINA, DIREZIONE PONTINA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma