Traffico Roma del 25-02-2020 ore 17:00
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rALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA corso francia SINO A VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE LA CHIUSURA
DELL’USCITA DI VIALE DELLA MOSCHEA: A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE, VIALE DELLA MOSCHEA È PERCORRIBILE SOLAMENTE A SENSO UNICO IN
DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.
TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA CHIUSURA,
ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA, DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.
MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI IN UN TRATTO DI CIRCA 2
KM ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: CI
SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA VIA AURELIA ANTICA
IN DIREZIONE GRA.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FRA LA TANGENZIALE EST E LO
SVINCOLO DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA; ripercussioni sulla tang.est
con code a partire da via dei monti tiburtini, verso san giovanni, e da
viale castrense verso lo stadio olimpico.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE FRA LA BUFALOTTA E LA
PRENESTINA, DIREZIONE PONTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma