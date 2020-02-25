Traffico Roma del 25-02-2020 ore 17:30
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CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FRA LA TANGENZIALE EST E LO
SVINCOLO DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA; RIPERCUSSIONI SULLA TANG.EST
CON CODE A PARTIRE DALLA VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI, E DA VIALE
CASTRENSE VERSO LO STADIO OLIMPICO.
rALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA corso francia SINO ALLA VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE LA CHIUSURA DELL’USCITA DI
VIALE DELLA MOSCHEA A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE
TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA CHIUSURA,
ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA, DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.
MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA
LICIO GIORGIERI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA
VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE GRA.
SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA VIA C.COLOMBO ALLA VIA APPIA, MENTRE
IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E DALLA
BUFALOTTA AL BIOVIO A24.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma