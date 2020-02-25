Traffico Roma del 25-02-2020 ore 18:00
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CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FRA LA TANGENZIALE EST E LO
SVINCOLO DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA; incolonnamenTi per il
traffico anche in direzione del centro da via f.fiorentini sino alla
tang.est
RIPERCUSSIONI SULLA stessa TANG.EST CON CODE A PARTIRE DALLA VIA NOMENTANA
VERSO SAN GIOVANNI, E DA VIALE CASTRENSE VERSO LO STADIO OLIMPICO.
rALLENTAMENTI E CODE anche SU VIA DEL FORO ITALICO DA corso francia SINO
ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA CHIUSURA,
ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA, DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.
MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA
LICIO GIORGIERI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA
VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE GRA.
SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE per incidente tra pontina ed APPIA,
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E
DALLA BUFALOTTA AL BIOVIO A24.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma