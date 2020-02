Traffico Roma del 25-02-2020 ore 18:30

RISOLTO L’ INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CI SONO ANCORA

RALLENTAMENTI E CODE IN SMALTIMENTO FRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO DI

VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA; incolonnamenTi per il traffico anche in

direzione del centro da via f.fiorentini sino alla tang.est

RIPERCUSSIONI SULLA stessa TANG.EST CON CODE A PARTIRE DALLA VIA NOMENTANA

VERSO SAN GIOVANNI, E DA VIALE CASTRENSE VERSO LO STADIO OLIMPICO.

rALLENTAMENTI E CODE anche SU VIA DEL FORO ITALICO DA corso francia SINO

ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA CHIUSURA,

ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA, DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.

MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA

LICIO GIORGIERI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA

VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE GRA; RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA

INTERNA DEL GRA A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI VIA DELLA PISANA.

SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE tra pontina e dIRAMAZIONE DI ROMA SUD,

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E

DALLA BUFALOTTA AL BIOVIO A24.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma