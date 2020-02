Traffico Roma del 25-02-2020 ore 19:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO

DALLA TANGENZIALE EST AL GRA IN USCITA DALLA CITTà; incolonnamenTi per il

traffico anche in direzione del centro A PARTIRE DA PORTONACCIO.

rALLENTAMENTI E CODE anche SU VIA DEL FORO ITALICO DA corso francia SINO

ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A

CORSO FRANCIA VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

SULLA TANG.EST CODE TRA LA VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A24 IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA CHIUSURA,

ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA, DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.

MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA

LICIO GIORGIERI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA

VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE GRA; RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CARREGGIATA

INTERNA DEL GRA A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI VIA DELLA PISANA.

SEMPRE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE tra pontina e dIRAMAZIONE DI

ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA

CENTRALE DEL LATTE

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma