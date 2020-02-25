Traffico Roma del 25-02-2020 ore 20:00
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO
DALLA TANGENZIALE EST AL GRA IN USCITA DALLA CITTà
rALLENTAMENTI E CODE anche SU VIA DEL FORO ITALICO DA corso francia SINO
ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A
CORSO FRANCIA VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII; DA SEGNALARE, inoltre, LA
CHIUSURA DELL’USCITA DI VIALE DELLA MOSCHEA: A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE, VIALE DELLA MOSCHEA È PERCORRIBILE SOLAMENTE A SENSO UNICO IN
DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.
SULLA TANG.EST CODE TRA LA VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A24 IN
direzione san giovanni.
TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE VATICANO A CAUSA DELLA CHIUSURA,
ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA, DELLA CORSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.
MOLTO TRAFFICATA LA VIA AURELIA, A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA
LICIO GIORGIERI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO PIAZZA IRNERIO, E DA
VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE GRA.
SEMPRE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA rallentamenti e CODE tra la pontina e
l’appia, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI a TRatti DALLA
BUFALOTTA ALLA prenestina.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma