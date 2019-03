Traffico Roma del 25-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDì 25 MARZO 2019 ORE 07.20 I.V.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E

ARDEATINA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA FINO A LAURENTINA.

IN ESTERNA RALLENTAMENTIO DA PRENESTINA A TIBURTINA

CIRCOLAZIONE IN AUMENTO SUL QUADRANTE EST: CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA

A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO IN COLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRNOVA AL RACCORDO

DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITÀ DI FALCOGNANA

DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTE DI DECIMA

SULLA VIA SALARIA AUTO IN CODA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

INIZIO SETTIMANA COMPLICATO PER CHI DEVE VIAGGIARE IN AEREO CONFERMATO LO

SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE AIR ITALY;

L’AGITAZIONE RIGUARDA ANCHE IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA, FERMO DALLE

10.00 ALLE 14.00 E IL PERSONLE DI VIGILANZA PRIVATA

SEMPRE NELL’AMBITO DELLO SIOPERO OGGI DALLE 9 ALLE 13 IN PROGRAMMA UNA

MANIFESTAZIONE AIN PIAZZALE DI PORTA PIA POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA

VIABILITÀ

TRASPORTO PUBBLICO CHIUSE SULLA METRO A LE STAZIONI REPUBBLICA BARBERINI E

SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO BUS TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO

-FLAMINIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma