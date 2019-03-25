Traffico Roma del 25-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDì 25 MARZO 2019 ORE 07.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E
ARDEATINA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA FINO A LAURENTINA.
IN ESTERNA RALLENTAMENTIO DA PRENESTINA A TIBURTINA
CIRCOLAZIONE IN AUMENTO SUL QUADRANTE EST: CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO IN COLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRNOVA AL RACCORDO
DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITÀ DI FALCOGNANA
DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTE DI DECIMA
SULLA VIA SALARIA AUTO IN CODA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
INIZIO SETTIMANA COMPLICATO PER CHI DEVE VIAGGIARE IN AEREO CONFERMATO LO
SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE AIR ITALY;
L’AGITAZIONE RIGUARDA ANCHE IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA, FERMO DALLE
10.00 ALLE 14.00 E IL PERSONLE DI VIGILANZA PRIVATA
SEMPRE NELL’AMBITO DELLO SIOPERO OGGI DALLE 9 ALLE 13 IN PROGRAMMA UNA
MANIFESTAZIONE AIN PIAZZALE DI PORTA PIA POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA
VIABILITÀ
TRASPORTO PUBBLICO CHIUSE SULLA METRO A LE STAZIONI REPUBBLICA BARBERINI E
SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO BUS TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO
-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma