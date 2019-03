Traffico Roma del 25-03-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 7:50

A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE

PONTI E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST

CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E

ARDEATINA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA FINO A LAURENTINA.

IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA PRENESTINA A TIBURTINA.

CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE

CENTRO

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITÀ DI FALCOGNANA

DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE.

IN PROGRAMMA PER OGGI UNA MOBILITAZIONE A LIVELLO NAZIONALE DEL TRASPORTO

AEREO CHE COINVOLGE DIVERSE SIGLE SINDACALI:

LO SCIOPERO RIGUARDA LA COMPAGNIA AIR ITALY PER 24 ORE, ED IL PERSONALE

ALITALIA E TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE PER 4 ORE, DALLE 10 ALLE 14;

REVOCATO, INVECE, LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO FERROVIARIO CI SONO PROBLEMI SULLA LINEA

ROMA CASSINO, A SEGUITO DELLO SVIO DI UN TRENO MERCI AVVENUTO NELLA

GIORNATA DI IERI ALLA STAZIONE DI ZAGAROLO: AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE è

ATTIVA SU UN SOLO BINARIO IN DIREZIONE DI ROMA , PERTANTO IL SERVIZIO è

RIPROGRAMMATO E IN PARTE SOSTITUITO CON BUS.

