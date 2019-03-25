Traffico Roma del 25-03-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA
GIUSTINIANA E A SEGUIRE DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO VERSO IL CENTRO
CITTÀ; TRAFFICATE ANCHE LA FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E LA SALARIA
DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER
LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO
FRANCIA; MENTRE SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN
ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLA TIBURTINA, A
SEGUIRE DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA DEL PESCACCIO, E DALLA ROMA-
FIUMICINO ALLA PONTINA.
CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE
CENTRO
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINE METRO A SONO CHIUSE
LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI. DI CONSEGUENZA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO FRA TERMINI,
REPUBBLICA, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma