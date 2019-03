Traffico Roma del 25-03-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 8:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA

GIUSTINIANA E A SEGUIRE DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO VERSO IL CENTRO

CITTÀ; TRAFFICATE ANCHE LA FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E LA SALARIA

DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER

LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO

FRANCIA; MENTRE SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI

CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN

ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLA TIBURTINA, A

SEGUIRE DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA DEL PESCACCIO, E DALLA ROMA-

FIUMICINO ALLA PONTINA.

CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE

CENTRO

SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINE METRO A SONO CHIUSE

LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI. DI CONSEGUENZA È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO FRA TERMINI,

REPUBBLICA, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma