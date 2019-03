Traffico Roma del 25-03-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER

LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO

FRANCIA.

SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,CODE A TRATTI DA VIA DELLE VALLI A

VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA DA LARGO

LANCIANI ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24, E TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE

CASTRENSE.

CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALO DIAZ FRA VIALE ANTONINO DI

SAN GIULIANO E PONTE MILVIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

ALTRO INCIDENTE IN CENTRO ALL’INTERNO DEL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI: CI SONO

CODE DA PIAZZALE DI PORTA PIA A PIAZZALE BRASILE IN DIREZIONE DI PIAZZALE

FLAMINIO.

MOLTO TRAFFICATA VIA NEMORENSE TRA PIAZZA VERBANO E VIA PANARO A CAUSA DI

UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ARCHIANO.

LUNGHE CODE UL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANG.EST VERSO IL

CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ DA VIALE TOGLIATTI AL GRA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, E TRA

CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA VIA DELLA PISANA

ALLA PONTINA, A SEGUIRE DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA.

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO VERSO L’EUR.

