Traffico Roma del 25-03-2019 ore 10:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER
LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO
FRANCIA.
SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA
DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA DALLA RAMPA
D’INGRESSO PER L’A24 SINO A VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANG.EST
VERSO IL CENTRO.
CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALO DIAZ FRA IL MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI E PONTE MILVIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
MOLTO TRAFFICATA VIA NEMORENSE TRA PIAZZA VERBANO E VIA PANARO A CAUSA DI
UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ARCHIANO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, E TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA
AURELIA E PONTINA, A SEGUIRE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
IN PROGRAMMA PER OGGI UNA MOBILITAZIONE A LIVELLO NAZIONALE DEL TRASPORTO
AEREO CHE COINVOLGE DIVERSE SIGLE SINDACALI:
LO SCIOPERO RIGUARDA LA COMPAGNIA AIR ITALY PER 24 ORE, ED IL PERSONALE
ALITALIA E TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE PER 4 ORE, DALLE 10 ALLE 14;
REVOCATO, INVECE, LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV.
FINO ALLE 13 IN PIAZZALE DI PORTA PIA MANIFESTAZIONE A SUPPORTO DELLO
SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELLA
ZONA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma