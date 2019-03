Traffico Roma del 25-03-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:50

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER

LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO

FRANCIA.

SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA

DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA DALLA RAMPA

D’INGRESSO PER L’A24 SINO A VIALE CASTRENSE.

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANG.EST

VERSO IL CENTRO.

CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALO DIAZ FRA IL MINISTERO DEGLI

AFFARI ESTERI E PONTE MILVIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

MOLTO TRAFFICATA VIA NEMORENSE TRA PIAZZA VERBANO E VIA PANARO A CAUSA DI

UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ARCHIANO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, E TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA

AURELIA E PONTINA, A SEGUIRE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.

IN PROGRAMMA PER OGGI UNA MOBILITAZIONE A LIVELLO NAZIONALE DEL TRASPORTO

AEREO CHE COINVOLGE DIVERSE SIGLE SINDACALI:

LO SCIOPERO RIGUARDA LA COMPAGNIA AIR ITALY PER 24 ORE, ED IL PERSONALE

ALITALIA E TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE PER 4 ORE, DALLE 10 ALLE 14;

REVOCATO, INVECE, LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO ENAV.

FINO ALLE 13 IN PIAZZALE DI PORTA PIA MANIFESTAZIONE A SUPPORTO DELLO

SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELLA

ZONA.

DANIELE GUERRISI

