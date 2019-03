Traffico Roma del 25-03-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 11:20

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI

TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA

D’IMMISSIONE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA.

ALL’ARDEATINO CODE A TRATTI PER INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA DA LARGO

BOMPIANI A VIA SARTORI IN DIREIZONE GRA.

IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO:

L’AGITAZIONE RIGUARDA LA COMPAGNIA AIR ITALY PER 24 ORE, ED IL PERSONALE

ALITALIA E TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE SINO ALLE 14.

A SUPPORTO DELLO SCIOPERO MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA IN PIAZZALE DI

PORTA PIA: FINO ALLE 13 POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELLA ZONA.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA,

BARBERINI E SPAGNA: ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO FRA TERMINI,

REPUBBLICA, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.

IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO CI SONO PROBLEMI SULLA LINEA ROMA CASSINO,

A SEGUITO DELLO SVIO DI UN TRENO MERCI AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI ALLA

STAZIONE DI ZAGAROLO: DALLE 9:00 DI QUESTA MATTINA È NUOVAMENTE SOSPESO IL

TRAFFICO FERROVIARIO FRA COLLEFERRO E CIAMPINO PER PERMETTERE AI TECNICI IL

RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA. ATTIVO, IN SOTITUZIONE, UN SERVIZIO CON

AUTOBUS FRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RIPRENDERÀ

ALLE 16 SOLO IN DIREZIONE CASSINO.

DANIELE GUERRISI

