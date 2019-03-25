Traffico Roma del 25-03-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI
TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA
D’IMMISSIONE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA.
ALL’ARDEATINO CODE A TRATTI PER INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA DA LARGO
BOMPIANI A VIA SARTORI IN DIREIZONE GRA.
IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO:
L’AGITAZIONE RIGUARDA LA COMPAGNIA AIR ITALY PER 24 ORE, ED IL PERSONALE
ALITALIA E TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE SINO ALLE 14.
A SUPPORTO DELLO SCIOPERO MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA IN PIAZZALE DI
PORTA PIA: FINO ALLE 13 POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELLA ZONA.
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA: ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO FRA TERMINI,
REPUBBLICA, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.
IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO CI SONO PROBLEMI SULLA LINEA ROMA CASSINO,
A SEGUITO DELLO SVIO DI UN TRENO MERCI AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI ALLA
STAZIONE DI ZAGAROLO: DALLE 9:00 DI QUESTA MATTINA È NUOVAMENTE SOSPESO IL
TRAFFICO FERROVIARIO FRA COLLEFERRO E CIAMPINO PER PERMETTERE AI TECNICI IL
RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA. ATTIVO, IN SOTITUZIONE, UN SERVIZIO CON
AUTOBUS FRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RIPRENDERÀ
ALLE 16 SOLO IN DIREZIONE CASSINO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma