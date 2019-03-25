Traffico Roma del 25-03-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 13:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE, LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROVOCANO
INCOLONNAMENTI A CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E QUINDI
PROCEDE VERSO LA VIA SALARIA.
NON MOLTO DISTANTE DA QUESTA ZONA ABBIAMO TRAFFICO TRA VIALE CORTINA
D’AMPEZZO E VIA DEL FORTE TRIONFALE, E CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA
PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL GEMELLI.
A MONTEVERDE INCIDENTE IN PIAZZA DONNA OLIMPIA; RIPERCUSSIONI, SI PROCEDE A
RILENTO.
TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA, FORTI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE. CI
TROVIAMO TRA VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO E VIA DI SAPONARA.
VICINO PORTA MAGGIORE PER TRAFFICO CODE A TRATTI IN VIALE DELLO SCALO SAN
LORENZO. DISAGI POSSIBILI NELLE VIE ADIACENTI.
NELLA ZONA EST, SULLA TIBURTINA, RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR CERVARA E IL
RACCORDO ANULARE.
CONCLUDIAMO CON I TRASPORTI. SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE
STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA. IN ALTERNATIVA BUS DI SUPPORTO SI
SPOSTANO TRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, VIA VENETO E LA ZONA FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma