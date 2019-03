Traffico Roma del 25-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA

CLARA, CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PROCEDE IN CODA. DISAGI

ANCHE A CORSO FRANCIA: LAVORI PROVOCANO INCOLONNAMENTI TRA VIGNA CLARA E LA

TANGENZIALE.

VICINO ALLA TANGENZIALE, INCIDENTE IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI. POSSIBILI

RALLENTAMENTI.

STA INVECE PROVOCANDO CODE UN INCIDENTE AVVENUTO A SAN GIOVANNI A PIAZZA RE

DI ROMA. CODE PROVENENDO DA PONTE LUNGO.

ALTRO INCIDENTE ALL’EUR. CI SONO DISAGI ALL’ALTEZZA DEL PALALOTTOMATICA TRA

LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE DELL’UMANESIMO IN DIREZIONE DELLA

MARCONI.

A PROPOSITO DI VIALE MARCONI, SI PROCEDE IN CODA VERSO L’EUR TRA IL PONTE

MARCONI E VIA PINCHERLE; UNA RIDUZIONE DELLA SEDE STRADALE COMPORTA DISAGI.

VICINO PORTA MAGGIORE TRAFFICO IN VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO.

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA TIBURTINA

PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E

SPAGNA DELLA METRO A. BUS DI SUPPORTO SI SPOSTANO TRA TERMINI, BARBERINI E

FLAMINIO.

