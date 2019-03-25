Traffico Roma del 25-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA
CLARA, CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PROCEDE IN CODA. DISAGI
ANCHE A CORSO FRANCIA: LAVORI PROVOCANO INCOLONNAMENTI TRA VIGNA CLARA E LA
TANGENZIALE.
VICINO ALLA TANGENZIALE, INCIDENTE IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI. POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
STA INVECE PROVOCANDO CODE UN INCIDENTE AVVENUTO A SAN GIOVANNI A PIAZZA RE
DI ROMA. CODE PROVENENDO DA PONTE LUNGO.
ALTRO INCIDENTE ALL’EUR. CI SONO DISAGI ALL’ALTEZZA DEL PALALOTTOMATICA TRA
LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE DELL’UMANESIMO IN DIREZIONE DELLA
MARCONI.
A PROPOSITO DI VIALE MARCONI, SI PROCEDE IN CODA VERSO L’EUR TRA IL PONTE
MARCONI E VIA PINCHERLE; UNA RIDUZIONE DELLA SEDE STRADALE COMPORTA DISAGI.
VICINO PORTA MAGGIORE TRAFFICO IN VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO.
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA TIBURTINA
PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E
SPAGNA DELLA METRO A. BUS DI SUPPORTO SI SPOSTANO TRA TERMINI, BARBERINI E
FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma