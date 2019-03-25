Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
AL TUSCOLANO, TRA IL QUADRARO E LUCIO SESTIO, IN CORSO UN INTERVENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO IN VIA CORVO; STRADA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO.
DIVERSI GLI INCIDENTI:
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO LUNGO LA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLA MOLA CAVONA.
INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, E VICINO
TERMINI IN VIA CAVOUR.
RISOLTO L’INCIDENTE IN PIAZZA RE DI ROMA, TRAFFICO IN VIA DI
NORMALIZZAZIONE.
INCIDENTE E DISAGI A VALLE FIORITA IN VIA VILLABATE, E IN VIA DELLA PISANA
TRA VIA DELLA CONSOLATA E L’AURELIA ANTICA.
ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. CODE TRA LE USCITE TOGLIATTI E
TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA
CLARA, PROSEGUONO I DISAGI PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SI
PROCEDE IN CODA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma