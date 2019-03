Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

AL TUSCOLANO, TRA IL QUADRARO E LUCIO SESTIO, IN CORSO UN INTERVENTO DEI

VIGILI DEL FUOCO IN VIA CORVO; STRADA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO.

DIVERSI GLI INCIDENTI:

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO LUNGO LA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLA MOLA CAVONA.

INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, E VICINO

TERMINI IN VIA CAVOUR.

RISOLTO L’INCIDENTE IN PIAZZA RE DI ROMA, TRAFFICO IN VIA DI

NORMALIZZAZIONE.

INCIDENTE E DISAGI A VALLE FIORITA IN VIA VILLABATE, E IN VIA DELLA PISANA

TRA VIA DELLA CONSOLATA E L’AURELIA ANTICA.

ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. CODE TRA LE USCITE TOGLIATTI E

TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA

CLARA, PROSEGUONO I DISAGI PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SI

PROCEDE IN CODA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma