Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17:30

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA RAMPA CHE IMMETTE SULL’AUTOSTRADA ROMA-

NAPOLI PROVENENDO DALLA CASILINA; RIPERCUSSIONI CON CODE E RALLENTAMENTI

SUL RACCORDO A PARTIRE DALLA PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR

CERVARA, ORA RESTA IL TRAFFICO.

TRA IL QUADRARO E LUCIO SESTIO, IN VIA CORVO, TERMINATO UN INTERVENTO DEI

VIGILI DEL FUOCO; RIAPERTA LA STRADA AL TRAFFICO.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO LUNGO LA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLA MOLA CAVONA.

INCIDENTE E DISAGI IN VIA DEL TRULLO NELLE VICINANZE DELLA PORTUENSE

PER LAVORI CODE IN VIA DI BOCCEA. CI TROVIAMO NELLA ZONA DI CASALOTTI.

