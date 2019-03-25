Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA RAMPA CHE IMMETTE SULL’AUTOSTRADA ROMA-
NAPOLI PROVENENDO DALLA CASILINA; RIPERCUSSIONI CON CODE E RALLENTAMENTI
SUL RACCORDO A PARTIRE DALLA PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR
CERVARA, ORA RESTA IL TRAFFICO.
TRA IL QUADRARO E LUCIO SESTIO, IN VIA CORVO, TERMINATO UN INTERVENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO; RIAPERTA LA STRADA AL TRAFFICO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO LUNGO LA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLA MOLA CAVONA.
INCIDENTE E DISAGI IN VIA DEL TRULLO NELLE VICINANZE DELLA PORTUENSE
PER LAVORI CODE IN VIA DI BOCCEA. CI TROVIAMO NELLA ZONA DI CASALOTTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma