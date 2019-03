Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA RAMPA D’IMMISSIONE PER LA

ROMA-NAPOLI, INCIDENTE CHE PROVOCAVA DISAGI PROVENENDO DALLA A24; ORA RESTA

IL TRAFFICO INTENSO.

UN INCIDENTE INVECE PROVOCA ANCORA DISAGI LUNGO LA VIA ANAGNINA; CI

TROVIAMO TRA MORENA E GROTTAFERRATA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA.

INCIDENTE E DISAGI IN VIA DEL TRULLO NELLE VICINANZE DELLA PORTUENSE.

PER LAVORI CODE IN TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO

FRANCIA; È CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA.

SEMPRE PER LAVORI, CODE IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI.

PASSIAMO INFINE AL TRAFFICO.

AUTO IN FILA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E IL GEMELLI.

TRA IL LUNGOTEVERE E PIRAMIDE INCOLONNAMENTI IN VIA MARMORATA. LUNGOTEVERE

CON CODE ALL’ALTEZZA DELL’ISOLA TIBERINA TRA L’AVENTINO E PONTE GARIBALDI.

IN VIA CILICIA AUTO IN FILA VERSO SAN GIOVANNI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma