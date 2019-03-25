Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA RAMPA D’IMMISSIONE PER LA
ROMA-NAPOLI, INCIDENTE CHE PROVOCAVA DISAGI PROVENENDO DALLA A24; ORA RESTA
IL TRAFFICO INTENSO.
UN INCIDENTE INVECE PROVOCA ANCORA DISAGI LUNGO LA VIA ANAGNINA; CI
TROVIAMO TRA MORENA E GROTTAFERRATA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA.
INCIDENTE E DISAGI IN VIA DEL TRULLO NELLE VICINANZE DELLA PORTUENSE.
PER LAVORI CODE IN TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO
FRANCIA; È CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA.
SEMPRE PER LAVORI, CODE IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI.
PASSIAMO INFINE AL TRAFFICO.
AUTO IN FILA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E IL GEMELLI.
TRA IL LUNGOTEVERE E PIRAMIDE INCOLONNAMENTI IN VIA MARMORATA. LUNGOTEVERE
CON CODE ALL’ALTEZZA DELL’ISOLA TIBERINA TRA L’AVENTINO E PONTE GARIBALDI.
IN VIA CILICIA AUTO IN FILA VERSO SAN GIOVANNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma