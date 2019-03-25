Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN VIA DI BOCCEA DISAGI NELLA ZONA DI CASALOTTI. IL MOTIVO, LAVORI IN
CORSO.
PER LAVORI ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA; IN QUESTO CASO È CHIUSA L’USCITA
PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA.
RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR TRE TESTE. SIAMO
ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA.
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI
VALLE ALESSANDRA
INTENSO AL MOMENTO IL TRAFFICO IN USCITA DA ROMA.
CODE SULLA COLOMBO, FILE ALLA GIUSTINIANA, INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA.
RACCORDO CON DISAGI E CODE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma