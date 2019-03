Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IN VIA DI BOCCEA DISAGI NELLA ZONA DI CASALOTTI. IL MOTIVO, LAVORI IN

CORSO.

PER LAVORI ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA; IN QUESTO CASO È CHIUSA L’USCITA

PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA.

RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR TRE TESTE. SIAMO

ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA.

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI

VALLE ALESSANDRA

INTENSO AL MOMENTO IL TRAFFICO IN USCITA DA ROMA.

CODE SULLA COLOMBO, FILE ALLA GIUSTINIANA, INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA.

RACCORDO CON DISAGI E CODE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma