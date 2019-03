Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-

FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI E

CODE NELLE DUE DIREZIONI, MA L’INCIDENTE è AVVENUTO VERSO ROMA.

E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

QUI I DISAGI LI ABBIAMO IN USCITA DA ROMA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA.

CI SONO INCOLONNAMENTI.

ALTRO INCIDENTE A OSTIA IN VIA DEI VELIERI. NON SI ESCLUDONO RIPERCUSSIONI.

CODE PER TRAFFICO INVECE SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA E L’APPIA

VERSO LA ROMA-NAPOLI.

SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA

CLARA, PROSEGUONO I DISAGI PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SI

PROCEDE IN CODA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma