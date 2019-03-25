Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-
FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI E
CODE NELLE DUE DIREZIONI, MA L’INCIDENTE è AVVENUTO VERSO ROMA.
E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
QUI I DISAGI LI ABBIAMO IN USCITA DA ROMA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA.
CI SONO INCOLONNAMENTI.
ALTRO INCIDENTE A OSTIA IN VIA DEI VELIERI. NON SI ESCLUDONO RIPERCUSSIONI.
CODE PER TRAFFICO INVECE SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA E L’APPIA
VERSO LA ROMA-NAPOLI.
SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA
CLARA, PROSEGUONO I DISAGI PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SI
PROCEDE IN CODA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma