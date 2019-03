Traffico Roma del 25-03-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E

IL RACCORDO ANULARE. TRAFFICO IN DIMINUZIONE.

ED È IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24

TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA. IN USCITA DA ROMA CI SONO PERÒ ANCORA

DISAGI: È RALLENTATO IL TRAFFICO CHE ARRIVA DALLA TANGENZIALE.

TRAFFICO CHE IN USCITA DA ROMA È INTENSO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

LUNGO LA NOMENTANA.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE NELLA CARREGGIATA ESTERNA. CI TROVIAMO TRA

LA PONTINA E L’APPIA VERSO LA ROMA-NAPOLI.

SULLA TANGENZIALE, CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA

PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. DISAGI CON CODE.

PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI A MONTEVERDE TRA VIA CATEL E VIA

OZANAM.

A OSTIA NON ANCORA RISOLTO UN INCIDENTE TRA VIA DEI VELIERI E VIA DELLE

GONDOLE.

CONCLUDIAMO CON I TRASPORTI.

CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA DELLA METRO A.

NEL TRASPORTO AEREO PROSEGUE LO SCIOPERO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA

COMPAGNIA AIR ITALY.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma