Traffico Roma del 25-03-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E
IL RACCORDO ANULARE. TRAFFICO IN DIMINUZIONE.
ED È IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24
TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA. IN USCITA DA ROMA CI SONO PERÒ ANCORA
DISAGI: È RALLENTATO IL TRAFFICO CHE ARRIVA DALLA TANGENZIALE.
TRAFFICO CHE IN USCITA DA ROMA È INTENSO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
LUNGO LA NOMENTANA.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE NELLA CARREGGIATA ESTERNA. CI TROVIAMO TRA
LA PONTINA E L’APPIA VERSO LA ROMA-NAPOLI.
SULLA TANGENZIALE, CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA
PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. DISAGI CON CODE.
PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI A MONTEVERDE TRA VIA CATEL E VIA
OZANAM.
A OSTIA NON ANCORA RISOLTO UN INCIDENTE TRA VIA DEI VELIERI E VIA DELLE
GONDOLE.
CONCLUDIAMO CON I TRASPORTI.
CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA DELLA METRO A.
NEL TRASPORTO AEREO PROSEGUE LO SCIOPERO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA
COMPAGNIA AIR ITALY.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma