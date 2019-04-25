Traffico Roma del 25-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 7:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE.
TUTTO TRANQUILLO SU RACCORDO E CONSOLARI, PREVISTO IN MATTINATA UN AUMENTO
DEL TRAFFICO IN DIREZIONE DEL LITORALE.
DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA OGGI NELLA CAPITALE IN OCCASIONE DEL
74ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. SI COMINCIA ALLE 8.00 CON UNA
CERIMONIA ALL’ALTARE DELLA PATRIA ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA. PREVISTA LA PARZIALE CHIUSURA DI PIAZZA
VENEZIA E DI VIA DEL PLEBISCITO CON DEVIAZIONE DI DIVERSE LINEE BUS.
ALLE 9.45 CERIMONIA AL MAUSOLEO DEI MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE CON LA
PRESENZA DI ALTE CARICHE ISTITUZIONALI. POSSIBILI CHIUSURE DI ALCUNE STRADE
NELL’AREA CIRCOSTANTE IL SACRARIO TRA CUI VIA ARDEATINA E VIA NESAZIO.
CORTEO A PARTIRE DALLE 10.00 DA LARGO BOMPIANI A PORTA SAN PAOLO, CON LA
PRESENZA DI MIGLIAIA DI PARTECIPANTI. LA MANIFESTAZIONE INTERESERÀ
L’ARDEATINO, TORMARANCIA, LA GARBATELLA E L’OSTIENSE.
ALTRO CORTEO A SAN LORENZO CON PARTENZA IN MATTINATA DA VIA DEI VOLSCI SINO
AL VERANO. PREVISTE INTERRUZIONI PER IL TRAFFICO.
ANCHE AL QUADRARO SONO IN PROGRAMMA UNA SERIE DI INIZIATIVE NEL RICORDO
DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE; PREVISTE DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO PER GRAN
PARTE DELLA GIORNATA. CHIUSE PER L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA
MARIANO DA SARNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma