Traffico Roma del 25-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON CI SONO NOVITÀ, TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE
CITTADINE. TUTTO TRANQUILLO SU RACCORDO E CONSOLARI, PREVISTO IN MATTINATA
UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE IN DIREZIONE DEL LITORALE.
DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA OGGI NELLA CAPITALE IN OCCASIONE DEL
74ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.
SI COMINCIA TRA POCO CON UNA CERIMONIA ALL’ALTARE DELLA PATRIA ALLA
PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA. PREVISTA LA
PARZIALE CHIUSURA DI PIAZZA VENEZIA E DI VIA DEL PLEBISCITO CON DEVIAZIONE
DI DIVERSE LINEE BUS.
ALLE 9.45 CERIMONIA AL MAUSOLEO DEI MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE CON LA
PRESENZA DI ALTE CARICHE ISTITUZIONALI. POSSIBILI CHIUSURE DI ALCUNE STRADE
NELL’AREA CIRCOSTANTE IL SACRARIO, TRA CUI VIA ARDEATINA E VIA NESAZIO.
CORTEO A PARTIRE DALLE 10.00 DA LARGO BOMPIANI A PORTA SAN PAOLO, CON LA
PRESENZA DI MIGLIAIA DI PARTECIPANTI. LA MANIFESTAZIONE INTERESSERÀ
L’ARDEATINO, TORMARANCIA, LA GARBATELLA E L’OSTIENSE. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
ALTRO CORTEO A SAN LORENZO CON PARTENZA IN MATTINATA DA VIA DEI VOLSCI SINO
AL VERANO. PREVISTE BREVI INTERRUZIONI PER IL TRAFFICO.
ANCHE AL QUADRARO SONO IN PROGRAMMA UNA SERIE DI INIZIATIVE NEL RICORDO
DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE; DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO PER GRAN PARTE DELLA
GIORNATA. CHIUSE PER L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA MARIANO DA
SARNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma