Traffico Roma del 25-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 9:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA IN QUESTA
GIORNATA DI FESTA CHE VEDE DIVERSE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NELLA
CAPITALE.
DA SEGNALARE UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO
OTTOBONI, ALTRO INCIDENTE AL TRIESTE IN VIA DI SANTA COSTANZA
ALL’INTERSEZIONE CON LA NOMENTANA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
ALL’ACQUA ACETOSA IN CORSO LA SESTA EDIZIONE DEL “ROMA TRE VILLE RUN TROFEO
DELLA LIBERAZIONE” GARA PODISTICA CHE STA INTERESSANDO L’AREA PROSSIMITÀ A
VILLA ADA. DIVERSELE STRADE CHIUSE, COSÌ SARÀ SINO ALLE 11.00, TRA QUESTE
VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IL LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA, VIALE DELLA MOSCHEA E
VIA DELL’AGONISTICA.
SI È CONCLUSA ALL’ALTARE DELLA PATRIA – ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA – LA CERIMONIA IN RICORDO DELLA LOTTA DI
LIBERAZIONE.
RIPRISTINATA LA VIABILITÀ IN PIAZZA VENEZIA E IN VIA DEL PLEBISCITO.
ALLE 9.45 CERIMONIA AL MAUSOLEO DEI MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE CON
L’INTERVENTO DI ALTE CARICHE ISTITUZIONALI. POSSIBILI CHIUSURE DI ALCUNE
STRADE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL SACRARIO, TRA CUI VIA ARDEATINA E VIA
NESAZIO.
CORTEO A PARTIRE DALLE 10.00 DA LARGO BOMPIANI A PORTA SAN PAOLO, CON LA
PRESENZA DI MIGLIAIA DI PARTECIPANTI. LA MANIFESTAZIONE INTERESSERÀ
L’ARDEATINO, TORMARANCIA, LA GARBATELLA E L’OSTIENSE. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
ANCHE AL QUADRARO SONO IN PROGRAMMA UNA SERIE DI INIZIATIVE NEL RICORDO
DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE; CHIUSE PER L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E
VIA MARIANO DA SARNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma