Traffico Roma del 25-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 10:20 STEFANO BAIOCCHI



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO SOSTENUTO IN QUESTE ORE; QUALCHE PROBLEMA LUNGO LA DIRAMAZIONE

ROMA NORD, TRATTO INIZIALE DELLA A1 ROMA FIRENZE, DOVE CI SONO CODE A

TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI FIRENZE. DI

CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA

NOMENTANA E IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA FLAMINIA.

ANCORA SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER

TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO

ALL’USCITA PONTINA. SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI TRA L’EUR E IL BIVIO

DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA.

DA SEGNALARE UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO

OTTOBONI, ALTRO INCIDENTE AL TRIESTE IN VIA DI SANTA COSTANZA

ALL’INTERSEZIONE CON LA NOMENTANA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

AL CENTRO, PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN

SASSIA PER CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO ED è DIRETTO VERSO VIA

GREGORIO VII.

ALL’ACQUA ACETOSA IN CORSO LA SESTA EDIZIONE DEL “ROMA TRE VILLE RUN TROFEO

DELLA LIBERAZIONE” GARA PODISTICA CHE STA INTERESSANDO L’AREA PROSSIMITÀ A

VILLA ADA. DIVERSELE STRADE CHIUSE, COSÌ SARÀ SINO ALLE 11.00, TRA QUESTE

VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IL LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA, VIALE DELLA MOSCHEA E

VIA DELL’AGONISTICA.

È PARTITA DA LARGO BOMPIANI – ALL’ARDEATINO – LA MANIFESTAZIONE IN RICORDO

DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE, MANIFESTAZIONE DIRETTA A PORTA SAN PAOLO;

MIGLIAIA I PARTECIPANTI CHE ATTRAVERSERANNO LE STRADE DELL’ARDEATINO, DI

TORMARANCIA, DELLA GARBATELLA E NATURALMENTE DELL’OSTIENSE. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma