Traffico Roma del 25-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 10:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO IN QUESTE ORE; QUALCHE PROBLEMA LUNGO LA DIRAMAZIONE
ROMA NORD, TRATTO INIZIALE DELLA A1 ROMA FIRENZE, DOVE CI SONO CODE A
TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI FIRENZE. DI
CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA
NOMENTANA E IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA FLAMINIA.
ANCORA SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER
TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO
ALL’USCITA PONTINA. SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI TRA L’EUR E IL BIVIO
DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA.
DA SEGNALARE UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO
OTTOBONI, ALTRO INCIDENTE AL TRIESTE IN VIA DI SANTA COSTANZA
ALL’INTERSEZIONE CON LA NOMENTANA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
AL CENTRO, PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN
SASSIA PER CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO ED è DIRETTO VERSO VIA
GREGORIO VII.
ALL’ACQUA ACETOSA IN CORSO LA SESTA EDIZIONE DEL “ROMA TRE VILLE RUN TROFEO
DELLA LIBERAZIONE” GARA PODISTICA CHE STA INTERESSANDO L’AREA PROSSIMITÀ A
VILLA ADA. DIVERSELE STRADE CHIUSE, COSÌ SARÀ SINO ALLE 11.00, TRA QUESTE
VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IL LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA, VIALE DELLA MOSCHEA E
VIA DELL’AGONISTICA.
È PARTITA DA LARGO BOMPIANI – ALL’ARDEATINO – LA MANIFESTAZIONE IN RICORDO
DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE, MANIFESTAZIONE DIRETTA A PORTA SAN PAOLO;
MIGLIAIA I PARTECIPANTI CHE ATTRAVERSERANNO LE STRADE DELL’ARDEATINO, DI
TORMARANCIA, DELLA GARBATELLA E NATURALMENTE DELL’OSTIENSE. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma