Traffico Roma del 25-04-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA SOSTENUTO IL TRAFFICO A CAUSA DI QUANTI SI STANNO RECANDO FUORI PORTA
IN QUESTA GIORNATA DI FESTA.
COMINCIAMO DALLA ROMA FIRENZE; UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONZANO
ROMANO SORATTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA FIANO ROMANO. ALTRE
CODE PER TRAFFICO INTENSO DA MAGLIANO SABINA AD ORTE.
INCIDENTE E CODE SULLA ROMA L’AQUILA DAL RACCORDO A SETTECAMINI, ABBIAMO
POI RALLENTAMENTI A TRATTI SINO A TIVOLI.
CI SONO CODE IN USCITA DA ROMA SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI
GUIDO, SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA E SULLA CASSIA BIS
TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO.
TRAFFICATISSIMO IL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA FLAMINIA AL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE.
ANCORA SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI SEMPREIN CARREGGIATA
INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA APPIA E POI DALLA PONTINA
AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE RALLENTAMENTI CON CODE A PARTIRE
DALL’USCITA OTTAVIA TRIONFALE SINO ALL’AURELIA E ANCORA DALL’USCITA PISANA
AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA L’EUR E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN
DIREZIONE DI LATINA.
AL CENTRO, PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN
SASSIA PER CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO ED È DIRETTO VERSO VIA
GREGORIO VII.
STA TERMINANDO A PORTA SAN PAOLO IL CORTEO COMMEMORATIVO DELLA LIBERAZIONE
PARTITO DA LARGO BOMPIANI – ALL’ARDEATINO – E CHE HA ATTRAVERSATO DIVERSE
STRADE DI TORMARANCIA, DELLA GARBATELLA E NATURALMENTE DELL’OSTIENSE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma