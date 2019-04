Traffico Roma del 25-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 12:20 marina riccomi

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RESTA ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO NELLA CAPITALE,

I MAGGIORI DISAGI SI HANNO IN USCITA DALLA CITTÀ,

SULLA A1 ROMA FIRENZE, A CAUSA DI ALCUNI INCIDENTI AVVENUTI ALL’ALTEZZA DEL

BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CON L’AUTOSOLE, CI SONO CODE A PARTIRE DA

CASTELNUOVO DI PORTO E LUNGO LA A1 FINO A PONZANO ROMANO IN DIREZIONE

FIRENZE

ED ANCORA LUNGHE FILE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE SEMPRE IN DIREZIONE

FIRENZE.

SUL TRATTO A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE

ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.

INCIDENTE SULLA CASSIA BIS SEMPRE IN USCITA DALLA CITTÀ IN PROSSIMITÀ DI

VIA DELLA GIUSTINIANA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE.

E SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

DIRAMAZIONE ROMA NORD ED IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

DIFFICOLTÀ E INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA

ED IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO A PARTIRE DAL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FIUMICINO.

SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA L’EUR E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN

DIREZIONE DI LATINA.

STESSA SITUAZIONE SULL’AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E MALAGROTTA VERSO

CIVITAVECCHIA.

AL CENTRO, PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN

SASSIA PER CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO ED È DIRETTO VERSO VIA

GREGORIO VII.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma