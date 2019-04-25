Traffico Roma del 25-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 ORE 12:20 marina riccomi
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO NELLA CAPITALE,
I MAGGIORI DISAGI SI HANNO IN USCITA DALLA CITTÀ,
SULLA A1 ROMA FIRENZE, A CAUSA DI ALCUNI INCIDENTI AVVENUTI ALL’ALTEZZA DEL
BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CON L’AUTOSOLE, CI SONO CODE A PARTIRE DA
CASTELNUOVO DI PORTO E LUNGO LA A1 FINO A PONZANO ROMANO IN DIREZIONE
FIRENZE
ED ANCORA LUNGHE FILE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE SEMPRE IN DIREZIONE
FIRENZE.
SUL TRATTO A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE
ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
INCIDENTE SULLA CASSIA BIS SEMPRE IN USCITA DALLA CITTÀ IN PROSSIMITÀ DI
VIA DELLA GIUSTINIANA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE.
E SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
DIRAMAZIONE ROMA NORD ED IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
DIFFICOLTÀ E INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA
ED IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO A PARTIRE DAL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FIUMICINO.
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA L’EUR E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN
DIREZIONE DI LATINA.
STESSA SITUAZIONE SULL’AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E MALAGROTTA VERSO
CIVITAVECCHIA.
AL CENTRO, PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN
SASSIA PER CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO ED È DIRETTO VERSO VIA
GREGORIO VII.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma